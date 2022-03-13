ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi

13.03.2022 04:17
ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland ile Tunus'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Norland, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa'yı, ülkedeki geçiş sürecinin müzakereler yolu ile sürdürülmesine yönelik katkısından ötürü takdir etti.

Norland'ın, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de ülkedeki siyasi krizi çözmek için müzakerelere katılma konusunda hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Müzakerelerin formatının ve yerinin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarla istişare içinde tarafların kendileri tarafından belirleneceğini vurgulayan Norland'ın ayrıca şu ifadeleri kullandığı kaydedildi.

"Libyalıların kendi geleceklerine karar verme haklarına saygı duyuyoruz. Mevcut durumda, bir tarafı diğerine karşı oynamak bir seçenek değil: haklı olarak seçilebilecek tek pozisyon barışçıl müzakerelerdir."

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi - Son Dakika


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