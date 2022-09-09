ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

09.09.2022 18:54
ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkesinin, Libyalı tarafları diyaloga katılmaya ve erken seçim için çalışmaya çağırdığını duyurdu.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkesinin, Libyalı tarafları diyaloga katılmaya ve erken seçim için çalışmaya çağırdığını duyurdu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Norland ve ABD'nin Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joshua Harris'in, Libya'da barış ve istikrarı desteklemek için ortak çabalar konusunda uluslararası ortaklarla görüşmelerde bulunmak üzere 8- 9 Eylül tarihleri ??arasında Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Norland, Libya'daki tüm tarafları diyaloga ve erken seçimler için güvenilir bir yol haritası üzerinde iyi niyetle çalışmaya çağıran Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası ortakların çağrısına ülkesinin de katıldığını ifade etti.

Norland, 6 Eylül'de Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayih ile yaptığı telefon görüşmesinde, seçimlerin gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı - Son Dakika

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