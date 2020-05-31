ABD'nin Londra Büyükelçiliği binasına girmek isteyen göstericileri polis engelledi - Son Dakika

ABD'nin Londra Büyükelçiliği binasına girmek isteyen göstericileri polis engelledi
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Grup daha sonra yürüyerek ABD'nin Londra Büyükelçiliği binasının önüne geldi. Protestolarına burada devam eden grup içeri girmek isteyince, polis tarafından engellendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 05:57 Kaynak: AA
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