ABD'nin Los Angeles Kent Konseyi'nde, ırkçı konuşmaların ifşası üzerine değişikliğe gidildi - Son Dakika
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ABD'nin Los Angeles Kent Konseyi'nde, ırkçı konuşmaların ifşası üzerine değişikliğe gidildi

19.10.2022 18:38
ABD'nin Los Angeles Kent Konseyi'nde, ırkçı konuşmaların ifşası üzerine değişikliğe gidildi

NEW ABD'nin Los Angeles şehrinde Kent Konseyi Başkanı Nury Martinez'in, ırkçı konuşmasına ilişkin kayıtların ortaya çıkması üzerine istifa etmesinin ardından Kent Konseyi yeni başkanı seçti.

NEW ABD'nin Los Angeles şehrinde Kent Konseyi Başkanı Nury Martinez'in, ırkçı konuşmasına ilişkin kayıtların ortaya çıkması üzerine istifa etmesinin ardından Kent Konseyi yeni başkanı seçti.

California eyaletine bağlı Los Angeles'ta Kent Konseyi, yönetimin üzerinde yoğunlaşan "ırkçılık" söylentilerinden uzaklaşmak için daha önce California Eyalet Meclisi'nde görev yapmış olan kıdemli konsey üyesi Paul Krekorian'ı oy birliğiyle yeni başkan seçti.

Krekorian ilk konuşmasında, "Bunun, şehrimizin yüzleşmek zorunda kaldığı en zorlu zamanlardan biri olduğunu söylemeye gerek yok." ifadesini kullandı.

Hispanic ve yerli halkları hedef alan ırkçı konuşmaya katılan sendika lideri Ron Herrera da istifasını sunarken konsey üyeleri Kevin de Leon ve Gil Cedillo, komite görevlerinden el çektirilmesine rağmen konsey üyeliğinden ayrılmayı reddetti.

Tüm çağrılara ve protestolara rağmen istifa etmeyi reddeden üyeler hakkında yeni Konsey Başkanı Krekorian, her halükarda konseyin söz konusu skandalı aşmaya çalışırken daha fazla şeffaf olacağı sözünü verdi.

Geçen hafta ortaya çıkan ses kaydında, istifa eden Martinez'in, konsey üyesi Mike Bonin'in siyahi oğlu için İspanyolca'da "küçük maymun" anlamına gelen "ese changuito", Meksika'nın Oaxaca eyaletinden gelen yerli göçmenler için ise "çok çirkin" anlamındaki "tan feos" ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

Martinez, geçen hafta kayıtların ortaya çıkmasının ardından yazılı bir açıklamayla istifasını duyurmuş, California Valisi Gavin Newsom istifayı "doğru hareket" şeklinde yorumlamıştı.

Kaynak: AA
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