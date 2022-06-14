ABD'nin Los Angeles Kentinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin Los Angeles Kentinde Karpuz Festivali Düzenlendi

14.06.2022 14:45
ABD'nin Los Angeles Kentinde Karpuz Festivali Düzenlendi

LOS ANGELES, 13 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 2022 Kaliforniya Karpuz Festivali'nde ücretsiz dağıtılan karpuz dilimlerini alan insanlar görülüyor, 12 Haziran 2022.

LOS ANGELES, 13 Haziran (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 2022 Kaliforniya Karpuz Festivali'nde ücretsiz dağıtılan karpuz dilimlerini alan insanlar görülüyor, 12 Haziran 2022. Geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles'ta gerçekleştirilen 2022 Kaliforniya Karpuz Festivali'ne; ücretsiz karpuz dağıtımı, canlı müzik gösterileri, karnaval yürüyüşleri ve aileler için diğer eğlenceli etkinlikler damga vurdu. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Los Angeles Kentinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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