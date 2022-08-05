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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde aşırı hız yapan bir sürücünün, akan yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, Polis Sözcüsü Franco Pepi, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yetişkin ve 6 çocuğun yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, California, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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