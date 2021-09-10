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ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi - Son Dakika

ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi

10.09.2021 08:17

Başkan Biden tarafından duyurulan önlemlere göre, 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına da aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu tutulacak. ABD Çalışma Bakanlığı'na iletilen yeni direktiften 80 milyon civarında özel sektör çalışanı etkilenecek. ABD'nin Los Angeles şehrinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yeni tip koronavirüs aşısı zorunlu hale getirildi.

ABD'nin ikinci büyük eğitim bölgesi olan Los Angeles'ta eğitim kurulu, 12 yaşından büyük öğrencilerin okula devam edebilmesi için aşı olmalarını oylamayla kabul etti. Böylece Los Angeles, ülkede aşıyı ortaöğretim ve liselerde zorunlu tutan ilk büyük öğretim bölgesi oldu.

EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Los Angeles'ta spor ve diğer aktivitelere katılan öğrencilerin ekim sonuna, geri kalan öğrencilerinse 19 Aralık'a kadar iki aşısını da tamamlamış olması isteniyor. Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar çocuk Kovid-19 vakalarında büyük bir artışın görüldüğü Los Angeles'ta okulların maske ve test düzenlemeleriyle açılmasından sonra vakalarda düşüş yaşanmıştı. 600 binden fazla öğrencinin okula devam ettiği bölgede, tüm öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının haftada bir Kovid-19 testi yapılması zorunluluğu bulunuyordu.

ÇALIŞANLARA DA AŞI YA DA TEST ZORUNLU TUTULDU

Diğer yandan ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu yeni önlemlere göre ise 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına da aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu tutulacak. ABD Çalışma Bakanlığı'na iletilen yeni direktiften 80 milyon civarında özel sektör çalışanı etkilenecek.

ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Koronavirüs, Los Angeles, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi - Son Dakika Dünya


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