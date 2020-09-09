ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki - Son Dakika

ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki

Lübnan Hizbullahı, kendisine destek verdikleri gerekçesiyle eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus'un ABD yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki, System.String[]

Lübnan Hizbullahı, kendisine destek verdikleri gerekçesiyle eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus'un ABD yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnanlı eski iki bakan ve ABD yönetimin suçlamalarına maruz kalan herkesin yaptırımlarla gurur duyacağı" ifade edildi.

Washington'un aslında kimseyi terör listesine alma hakkına sahip olmadığı savunulan açıklamada, "ABD yönetimi terörist bir makamdır, dünyanın her tarafına yıkım götürüyor. O yönetim, bölgemizde tekfirci ve siyonist terörün en büyük hamisidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Lübnan'a yönelik yaptırım politikalarının hedeflerine ulaşmadığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, eski bakanlara yönelik Washington'un yaptırımları konusunda Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'ye, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi talimatı verdi.

Lübnanlı Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Marada Partisi de mensupları eski bakanların yaptırım listesine alınmasına tepki göstermişti.

ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımları

Washington dün Lübnanlı eski bakanlar Finyanus ve Halil'i, "terör örgütü" kabul ettiği Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Temmuz'da da Lübnan parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği açıklamıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 23:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik yaptırımlarına Hizbullah'tan tepki - Son Dakika

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