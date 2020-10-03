ABD'nin Malezyalı şirketten palm yağı ithalatı yasağı, 32 bin çiftçiyi etkileyecek - Son Dakika

ABD'nin Malezyalı şirketten palm yağı ithalatı yasağı, 32 bin çiftçiyi etkileyecek

KUALA ABD'nin, "dünyanın en büyük palm yağı üreticisi" olarak bilinen Malezya merkezli FGV Holdings'den palm yağı ithalatını durdurma kararının, en az 32 bin palm yağı ziraatçısını olumsuz etkileyeceği bildirildi.

ABD'nin Malezyalı şirketten palm yağı ithalatı yasağı, 32 bin çiftçiyi etkileyecek, System.String[]

KUALA ABD'nin, "dünyanın en büyük palm yağı üreticisi" olarak bilinen Malezya merkezli FGV Holdings'den palm yağı ithalatını durdurma kararının, en az 32 bin palm yağı ziraatçısını olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Malezya Küçük İş Sahipleri Birliğinden (NASH) yapılan açıklamada, ABD'nin 1 Ekim'de aldığı ithalat yasağı kararı, "sorumsuz eylem" olarak nitelendirilerek, "Alınan karar, Avrupa'da palm yağı karşıtı kampanyaların yürütüldüğü bu günlerde söz konusu ürünün itibarını azaltacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP), FGV'nin zorla işçi çalıştırdığı ve işçilere şiddet uyguladığına yönelik incelemesine, "Ortaya atılan iddialar, temelsizdir. Çoğu palm yağı ziraatçısı kendi tarlalarında çalışmaktadır." şeklinde cevap verildi.

Alınan kararın, Malezya genelinde en az 32 bin palm yağı ekicisi ve çalışanını işsiz bırakacağı vurgulanan açıklamada, ABD'li yetkililere "kararı gözden geçirme" çağrısında bulunuldu.

Malezya, dünyadaki palm yağı ihracatının yüzde 36'sını üstleniyor

CBP, perşembe günü yaptığı açıklamasında, FGV'nin ABD'ye yaptığı palm yağı sevkiyatının, şirkette "zorla işçi çalıştırma yapıldığına" dair iddialar üzerine durdurulduğu bildirmişti.

Konuya ilişkin incelemede, şirketin şimdiye kadar çalışanlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddet, tehdit, kimliklerini alıkoyma ve çocuk işçi çalıştırma gibi uygulamalara gittiğine dair makul göstergeler tespit edildiği kaydedilmişti.

Geçen yıl 8,3 milyar dolar tutarında palm yağı ihraç eden Malezya, dünyadaki palm yağı ihracatının yüzde 36'sını üstleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Şiddet, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Malezyalı şirketten palm yağı ithalatı yasağı, 32 bin çiftçiyi etkileyecek - Son Dakika Ekonomi

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