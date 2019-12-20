ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.

ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın 'kurgu ülke' Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.


Marvel dünyasının kurgu ülkesi Wakanda'nın listede yer aldığının fark edilmesinin ardından yetkililer Black Panther'in memleketini sistemden düşürdü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03 
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