Son Dakika › Dünya › ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya
ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın 'kurgu ülke' Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.
Marvel dünyasının kurgu ülkesi Wakanda'nın listede yer aldığının fark edilmesinin ardından yetkililer Black Panther'in memleketini sistemden düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03
Son Dakika İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması Açıklaması Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular