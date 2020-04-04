ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu - Son Dakika
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ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu

6 saat önce

ABD'nin Maryland eyaletinde vatandaşlara uygulanmak üzere koronavirüs (Kovid-19) test sahası kuruldu.

ABD'nin Maryland eyaletinde vatandaşlara uygulanmak üzere koronavirüs (Kovid-19) test sahası kuruldu. Ordu üyelerinin güvenliği sağladığı alanda sağlık çalışanları sürücülere test uyguladı.

ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:40 Kaynak: AA

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