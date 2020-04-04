ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu - Son Dakika

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ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu
6 saat önce
ABD'nin Maryland eyaletinde vatandaşlara uygulanmak üzere koronavirüs (Kovid-19) test sahası kuruldu.
ABD'nin Maryland eyaletinde vatandaşlara uygulanmak üzere koronavirüs (Kovid-19) test sahası kuruldu. Ordu üyelerinin güvenliği sağladığı alanda sağlık çalışanları sürücülere test uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:40 Kaynak: AA
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