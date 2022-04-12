ABD'nin Maryland eyaletinde Müslüman öğrenciler müsabakalara dini kıyafetle katılabilecek - Son Dakika
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ABD'nin Maryland eyaletinde Müslüman öğrenciler müsabakalara dini kıyafetle katılabilecek

12.04.2022 01:51
ABD'nin Maryland eyaletinde Müslüman öğrenciler müsabakalara dini kıyafetle katılabilecek

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde yeni alınan meclis kararı gereği, Müslüman öğrencilerin dini kıyafetleriyle spor müsabakalarına katılabileceği belirtildi.

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde yeni alınan meclis kararı gereği, Müslüman öğrencilerin dini kıyafetleriyle spor müsabakalarına katılabileceği belirtildi.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Maryland eyaletinde, "sporcu öğrencilere yarışmalarda başörtüsü ve diğer dini kıyafetlerini giyme hakkını garanti eden" tarihi bir yasa tasarısının kabul edildiğini duyurdu.

CAIR'in yazılı açıklamasında, 2017'de aynı eyaletteki bölgesel bir final maçında başörtüsü nedeniyle yedek kulübesinde beklemek zorunda kalan lise öğrencisi Je'Nan Hayes'in hikayesi hatırlatıldı.

Açıklamada, bu olayı takip eden 5 yıl boyunca verilen mücadelenin sonunda, Maryland Devlet Ortaokulları Atletizm Birliği'nin "sporcu öğrencilerin giyim ölçüleri konusunda dini istisnalara izin veren" kural değişikliğini kabul ettiği bildirildi.

Maryland Valisi'nin eyalet meclisi tarafından onaylanan tasarıyı imzalaması durumunda spor müsabakalarına katılan Müslüman öğrencilerin dini kıyafet konusunda kazandığı özgürlük kalıcı olarak elde edilmiş olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Maryland eyaletinde Müslüman öğrenciler müsabakalara dini kıyafetle katılabilecek - Son Dakika


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