ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi - Son Dakika Dünya

ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larında bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.

ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Corona virüs) bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larındaki bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.


Maryland Valisi Larry Hogan pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki gün 2 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği eyalette, en son koronavirüsün tespit edildiği iki kişinin daha önceki 3 vakayla bağlantılı olmadığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Maryland, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk heyetinin Rusya'da kapıda bekletildiği iddiasına Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:19:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]