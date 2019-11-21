Son Dakika Haberleri: ABD'nin Massachusetts eyaletinde elektronik sigara yasağında son adım
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde elektronik sigara yasağında son adım

6 saat önce

ABD'nin Massachusetts eyaletinde aromalı elektronik sigara ve tütün mamullerinin satışını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde elektronik sigara yasağında son adım, System.String[]

ABD'nin Massachusetts eyaletinde aromalı elektronik sigara ve tütün mamullerinin satışını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Eyalet parlamentosunun üst kanadı Senato, bugün yapılan oylamada, daha önce Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği düzenlemeyi onayladı.

Aromalı elektronik sigara ve mentollü sigara gibi tütün mamullerinin satışını eyalet genelinde topyekun yasaklayan düzenleme tüm elektronik sigara mamullerine yüzde 75 satış vergisi getiriyor.

Düzenlemeyle sağlık sigortası şirketleri, tütün mamulü kullanımını bırakmak için alınacak danışmanlık hizmetlerinin masraflarını karşılamakla yükümlü olacak.

Tasarı, Massachusetts Valisi Charlie Baker'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Tasarının yasalaşması halinde bu ABD'de elektronik sigara ürünlerine eyalet ölçeğinde getirilen ilk kısıtlama olacak

Vali Baker, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan akciğer hastalığı vakalarının yaygınlaşması nedeniyle 24 Eylül'de aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışının 4 ay süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 5 Kasım'da açıkladığı verilere göre, ülkede Alaska dışındaki tüm eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen gizemli hastalığa yakalananların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı. Vakaların elektronik sigaralarda kullanılan "vitamin E asetat" adlı kimyasal katkı maddesinin yol açtığının düşünüldüğü belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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