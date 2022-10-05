ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı

Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

CBO'nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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