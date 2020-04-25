ABD'nin Minneapolis kentinde ezan hoparlörden okunmaya başladı - Son Dakika
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ABD'nin Minneapolis kentinde ezan hoparlörden okunmaya başladı

6 saat önce

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde ezan hoparlörden okunmaya başladı, System.String[]

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, şehir yönetimiyle Müslüman cemaatin üyeleri arasında yapılan ortaklık sonucunda, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamından itibaren ezan sesleri yükselmeye başladı.

Ezanın semtte Dar el Hicre Camisi'nden hoparlörden okunması uygulamasının, ramazan ayı boyunca günde 5 vakit devam edeceği belirtildi.

Minneapolis'de de ABD'nin diğer birçok şehrinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tecrit önlemleri uygulanıyor.

Ezanın hoparlörden okunmasının, ramazan ayı boyunca, koronavirüs önlemleri nedeniyle iftar ve sahur etkinliklerine, teravihlere ve diğer toplantılara katılamayacak Müslümanları manen rahatlatması ümit ediliyor.

Uygulama, şehirdeki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Dar el Hicre Camisi'nin imamı Şerif Muhammed, tüm dünyada Müslümanların ezan çağrısıyla büyük ferahlık hissettiğini belirterek "Korku ve tecrit döneminde, Müslüman topluluklar, Minnesota'da tüm farklılıklarını seven ve onurlandıran bir şehrin avantajından faydalanacaklar." dedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ezanın her gün hoparlörden okunmasının, ramazan ayında şehrin sakinlerinin içini bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

Frey açıklamasında, "Fiziksel mesafenin birbirimizden ayrı dua etmemizi gerektirdiği bir dönemde, liderler birliktelik hissini yaratmakla mesuldürler. Ezan, her ikisi de kriz zamanında elzem olan rahatlama ve dayanışmayı sağlar." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:04 Kaynak: AA

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