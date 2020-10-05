ABD'nin Minneapolis kentinde polisin kovaladığı çalıntı araçtakilerin yaptığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin kovaladığı çalıntı araçtaki şüphelilerin kaza yapması sonucu 3 kişi öldü.

Polis Sözcüsü John Elder, polis memurlarının dün sabah gasbedilen aracı tespit ettiğini ve yerel saatle 01.45 civarında durdurmaya çalıştığını, ancak araçtakilerin hızla kaçtığını belirtti.

Memurların, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın takla atarak kaza yaptığını gördüğünü aktaran Elder, kazada araçtaki 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Polis, adli tabiplerin önümüzdeki günlerde 3 kişinin ölüm sebebinin yanı sıra kimliklerini de açıklayacağını söyledi.

Minnesota güvenlik makamlarının kazayı soruşturduğunu ifade eden polis, incelemede aracı takip eden devriye arabası videosunun da kullanılacağını kaydetti.