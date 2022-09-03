ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı - Son Dakika
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ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı

03.09.2022 19:54
ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı

ABD'nin Missisippi eyaletinde kaçırdığı uçağı düşürmekle tehdit eden şahıs, iniş yapmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'nin Missisippi eyaletinde kaçırdığı uçağı düşürmekle tehdit eden şahıs, iniş yapmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldığını açıklamış ve bölge halkından olay bitene kadar bölgeden uzak durmalarını istemişti. Mississippi üzerinde saatlerce daire çizen ve markete düşürmekle tehdit eden şahsın, polisle görüştükten sonra uçağı güvenli bir şekilde indirdiği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, şahıs uçak iniş yaptıktan sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Missisippi Eyalet Valisi Tate Reeves olayın ardından yaptığı açıklamada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, Tupelo'daki kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. - WASHINGTON

YORUMLAR
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ABD'de uçak kaçırıldı ABD'de uçak kaçırıldı Bakan Soylu: 'Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır' Bakan Soylu: 'Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır'
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mississippi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kaçırılan uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı - Son Dakika
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