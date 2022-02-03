Üye Girişi
ABD'nin Mississippi eyaletinde tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin verildi - Son Dakika

ABD'nin Mississippi eyaletinde tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin verildi

03.02.2022 12:18
ABD'nin Mississippi eyaletinde tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin verildi

ABD'nin Mississippi eyaletinde kanser, AIDS ve orak hücreli anemi gibi hastalıkları olan kişiler için tıbbi amaçlı marihuana kullanımı yasallaştı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde kanser, AIDS ve orak hücreli anemi gibi hastalıkları olan kişiler için tıbbi amaçlı marihuana kullanımı yasallaştı.

Mississippi Valisi Tate Reeves, tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veren yasayı imzaladı.

Kanser, AIDS ve ortak hücreli anemi gibi hastalıkları olanların tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veren yeni yasa, hastaların haftada maksimum altı gün olmak üzere günlük 3,5 grama kadar esrar satın almalarına izin veriyor.

Eyaletin esrar endüstrisi için ekonomik kalkınma teşvikleri sağlamasını yasaklayan yasada, eyaletteki yerel yönetimlere, tıbbi marihuana yetiştirilen ve satılan tesislere izin vermeme hakkı da verildi. Ancak böyle bir durumda, tesis izni alamayan kişiler, kararın iptali ve tesisin açılmasına izin verilmesi için dilekçe yazabilecek.

Tıbbi amaçlı marihuana için dispanserlerin açılması aylar alabilir.

ABD'de 36 eyalet ve dört bölgenin marihuananın tıbbi kullanımına izin verdiği, Mississippi'nin ise 37'nci eyalet olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mississippi, Kanser, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Mississippi eyaletinde tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Mississippi eyaletinde tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement