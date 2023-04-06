ABD'yi hortum vurdu! Missouri eyaletinde 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'yi hortum vurdu! Missouri eyaletinde 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06.04.2023 13:28

ABD'nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı eyalette ağaçlar kökünden söküldü.

ABD, hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Missouri eyaletinde etkili olan hortum, hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin güneydoğusundaki Bollinger County'de ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana gelirken, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Missouri Valisi Mike Parson, kasırga nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Parson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz bu şiddetli fırtınada hayatını kaybeden 5 kişinin aileleriyle birlikte. Bölgenin yaralarını sarmasına yardımcı olmak için mevcut tüm kaynaklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı. Hortum nedeniyle ayrıca 5 kişi yaralanırken, 75 yapıda hasar meydana geldi, 12 yapı ise tamamen yıkıldı.

ABD'nin Missouri eyaletinde hortum felaketi: 5 ölü, 5 yaralı

HORTUMLAR CAN KAYBINA NEDEN OLUYOR

Öte yandan, ABD'de geçtiğimiz hafta sonu Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere toplam 8 eyalette en az 57 hortum meydana gelmiş, 32 kişi hayatını kaybetmişti. Mississippi eyaletinde 25 Mart'ta çıkan hortumda ise 26 can kaybı yaşanmıştı.

ABD'nin Missouri eyaletinde hortum felaketi: 5 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İHA
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ABD'de meydana gelen hortumda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ABD'de meydana gelen hortumda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ABD'de meydana gelen hortumda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ABD'de meydana gelen hortumda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, Missouri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'yi hortum vurdu! Missouri eyaletinde 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'yi hortum vurdu! Missouri eyaletinde 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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