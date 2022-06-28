ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi - Son Dakika
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ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi

28.06.2022 00:00
ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 243 yolcudan yaralananların olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 243 yolcudan yaralananların olduğu bildirildi.

Missouri Valisi Mike Parson, kazanın ardından Facebook'ta, "Bu öğleden sonra Chariton ilçesinde Amtrak treninin raydan çıktığını duyduğumuza üzüldük. Missouri Kamu Güvenliği Departmanı, Missouri Eyalet Kara Yolu Devriyesi askerleri ve diğer acil durum yönetim personeli müdahale ediyor." şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Amtrak işletmesi tarafından ABD basınına yapılan yazılı açıklamada, "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin bir kaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi verildi.

Kazada kaç kişinin yaralandığı henüz öğrenilemezken, çevre ilçelerden itfaiye araçlarının kazaya müdahale ettiği, yaralıların helikopterle Kansas City'deki hastaneye taşındığını bildirdi.

Eylül 2021'de başka bir Amtrak treni, Montana eyaleti kırsalında raydan çıkmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 44 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
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ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla... ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla... ABD'li şirketlerden kürtaj için seyahat masrafını karşılama vaadi ABD'li şirketlerden kürtaj için seyahat masrafını karşılama vaadi
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi - Son Dakika
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