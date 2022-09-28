Rusya'daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi.

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, vatandaşlarına Rusya'yı 'derhal terk etmeleri' çağrısı yaptı - Son Dakika

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