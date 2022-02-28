ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi

28.02.2022 09:29
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birçok hava yolu firması Rusya uçuşlarını iptal ediyor ve birçok ülke Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatıyor. ABD vatandaşları hala aktif olan ticari seyahat seçeneklerini kullanarak Rusya'dan bir an önce çıkmayı değerlendirmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat uyarısın "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardığı anımsatıldı.

YORUMLAR
500
Rus muhalif Boris Nemtsov ölüm yıl dönümünde öldürüldüğü yerde anıldı Rus muhalif Boris Nemtsov ölüm yıl dönümünde öldürüldüğü yerde anıldı Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' tavsiyesi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:41:29. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement