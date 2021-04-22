ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan istişareler için Washington'a gitti - Son Dakika

ABD tarafı, 19 Nisan'da, Sullivan'in bu hafta istişareler için Washington'a gideceğini, ardından tekrar Moskova'ya döneceğini duyurmuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov , 16 Nisan'da, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'in "istişareler için Washington'a gitmesini" tavsiye etmişti.

Ardından 17 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı , Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'u istişareler için Moskova'ya çağırmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" ifadesini kullanmış ve Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rus TASS haber ajansına göre, Sullivan sabah saatlerinde Moskova'daki Şeremtyevo Havaalanı'ndan Washington 'a hareket etti.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere ülkesine gitti.

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