ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Hutchison: "Türkiye Çok Önemli Bir Müttefik"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıkan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, "Türkiye çok önemli bir müttefik, onlar NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıkan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, "Türkiye çok önemli bir müttefik, onlar NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor" dedi.



ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison Washington'da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıktı. Türkiye'nin Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmemesi halinde birlikten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda gelen soruya cevap veren Hutchison, ABD'nin ve NATO'nun konu hakkında endişeleri olduğunu belirterek Türkiye'nin Rusya'dan silah almasının uygun olmayacağını aktardı.



"ABD oldukça endişeli"



Hutchison, "ABD Türkiye'nin bizim F-35'lerimize benzer, Rusya'nın S-400 sistemlerini alması konusunda oldukça endişeli. Çünkü bilgi, irtibat aktarımı hatta kesintisi olabilir" ifadelerini kulandı.



"Türkiye çok önemli bir müttefik"



Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan temsilci, "Türkiye çok önemli bir müttefik. Onlar müttefik ülkelerden. Onlar ayrıca NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor. Onlar da Afganistan'daki kadrodaki ülkelerden, Onlar bütün görevlerimize katılıyorlar, NATO'nun başlangıcından beri varlar. Bu sebeple Türkiye'nin ittifakta kalmasını istiyoruz. Biz onlardan, ülkelerinin ortasında NATO ile birlikte işlem görebilecek, Rus füze savunma sistemlerine sahip olmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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