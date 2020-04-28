ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti.

Hutchison, Twitter paylaşımında, salgın dönemindeki bu NATO dayanışmasının transatlantik bağların gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'le bir fotoğrafını da paylaşan Hutchison, "Türk halkına Kovid-19'la mücadelemize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak tıbbi sağlık malzemesi ABD'ye gönderildi. MSB ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemesi, maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.

TSK'ye ait uçak ile daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya ve Somali'ye de sağlık malzemesi ulaştırılmıştı.