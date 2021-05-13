ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı kılındı - Son Dakika

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazında buluştu.

Eyalette Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden Cliffside Park'ta bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan bayram namazında Müslümanlar, hep birlikte Kudüs, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yetkililerin de katıldığı namazda cemaat Kovid-19 tedbirlerini gözeterek caminin içini ve avlusunu doldurdu.

Bayram namazının ardından caminin bahçesinde bayramlaşan cemaate kahvaltı ikram edildi.

Kahvaltıdan sonra Bergen Diyanet Camii yetkilileri çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı.