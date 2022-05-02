ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi - Son Dakika
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi

02.05.2022 16:50
ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Eyalette Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'ne gelen Türk ve Müslüman toplumunun üyeleri, bayram namazını kıldı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami çıkışında kahvaltı ikram edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin New Jersey eyaletinde bayram namazı eda edildi - Son Dakika


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