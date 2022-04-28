ABD'nin New Jersey eyaletinde Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Kadir Gecesi idrak edildi

28.04.2022 04:28
ABD'nin New Jersey eyaletinde Kadir Gecesi idrak edildi

NEW ABD'nin New Jersey eyaleti Cliffside Park kasabasındaki Türk camisinde Kadir Gecesi idrak edildi.

NEW ABD'nin New Jersey eyaleti Cliffside Park kasabasındaki Türk camisinde Kadir Gecesi idrak edildi.

Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezi'ndeki, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman aileleri bir araya getiren programda, önce Kadir Gecesi iftarı yapıldı.

Her sene geleneksel olarak caminin önündeki sokakta Türk toplumu üyelerinin ortak sponsorluğunda yapılan iftar programı, bu yıl soğuk hava nedeniyle camide düzenlendi.

Kanun eşliğinde canlı müzik dinletisinin sunulduğu iftara, Türk ve Müslüman toplumundan 500'den fazla kişi katıldı.

Teravihin ardından gecenin anlam ve önemine binaen tesbih namazı kılındı, dualar edildi.

Yetkililer, Kadir Gecesi nedeniyle dua ve ibadet etmek isteyen toplum üyeleri için caminin sabaha kadar açık kalacağını belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kadir Gecesi, New Jersey, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin New Jersey eyaletinde Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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