ABD'nin New Jersey eyaletinde Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika

NEW ABD'nin New Jersey eyaleti Cliffside Park kasabasındaki Türk camisinde Kadir Gecesi idrak edildi.

Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezi'ndeki, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman aileleri bir araya getiren programda, önce Kadir Gecesi iftarı yapıldı.

Her sene geleneksel olarak caminin önündeki sokakta Türk toplumu üyelerinin ortak sponsorluğunda yapılan iftar programı, bu yıl soğuk hava nedeniyle camide düzenlendi.

Kanun eşliğinde canlı müzik dinletisinin sunulduğu iftara, Türk ve Müslüman toplumundan 500'den fazla kişi katıldı.

Teravihin ardından gecenin anlam ve önemine binaen tesbih namazı kılındı, dualar edildi.

Yetkililer, Kadir Gecesi nedeniyle dua ve ibadet etmek isteyen toplum üyeleri için caminin sabaha kadar açık kalacağını belirtti.