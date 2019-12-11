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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

6 saat önce

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü, System.String[]

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada biri polis olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çatışmada bir polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medyaya bilgi veren ismini açıklanmayan kaynaklar, çatışmanın bir cinayet soruşturması üzerine başladığını, zanlıların "bodega" denilen küçük mahalle dükkanına kaçarak polise ateş açtığı belirtildi.

AA muhabirinin, ismini açıklamak istemeyen bir polis memurundan edindiği bilgiye göre ise çatışma, narkotik timlerin dahil olduğu uyuşturucu alım satımı sırasında çıkan sorun üzerine başladı.

Çatışmada biri polis, iki zanlı ve 3 sivil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Civarda bulunan 12 okula güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlar kapatılırken, polis iş yerleri ve çevredeki evleri de kordon içine aldı.

Çatışma yaklaşık bir saat sürdü. Güvenlik güçleri sosyal medyadan, çatışma bölgesinden uzak durulması uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jersey City'deki korkunç çatışmayla ilgili bilgilendirildim. Dualarımız bu zor ve trajik zamanda kurbanları ve aileleri içindir. Bölgedeki yerel ve eyalet yekililerine yardım ederken durumu da izlemeye devam ediyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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