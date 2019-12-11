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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü. Çatışmanın ne amaçla çıktığı henüz belirlenemezken olayın bir terör ya da nefret saldırısı olmadığı ancak tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü.


Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu, 3 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:01 
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