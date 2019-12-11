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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü. Çatışmanın ne amaçla çıktığı henüz belirlenemezken olayın bir terör ya da nefret saldırısı olmadığı ancak tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü.
Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu, 3 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:01
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