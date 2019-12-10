Son Dakika › Güncel › ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda bir polis yaralandı - Son Dakika
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda bir polis yaralandı
6 saat önce
NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:04 Kaynak: AA
NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, silahlı bir saldırganın, Jersey City'de mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis omuzundan yaralandı.
Saldırganın kendisine müdahale etmeye çalışan polislere ateş açarak mezarlıktan uzaklaştığı belirtildi.
Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı, bölgede ve çevredeki bazı okullarda ise güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi.
Son Dakika Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı