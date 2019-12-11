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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda bir polis yaralandı
6 saat önce
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:51 Kaynak: AA
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, silahlı bir saldırganın, Jersey City'de mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis omuzundan yaralandı.
Saldırganın kendisine müdahale etmeye çalışan polislere ateş açarak mezarlıktan uzaklaştığı belirtildi.
Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı, bölgede ve çevredeki bazı okullarda ise güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi.
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