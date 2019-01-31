ABD'nin New Jersey Eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın Otoparkında Yangın Çıktı.
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IHAAW153409-ASA/31-01-2019- ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında yangın çıktı.
IHAAW153409-ASA/31-01-2019
- ABD
'nin New Jersey
eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında yangın çıktı. Park halindeki araçlar alev aldı. 31.01.2019 15: 34: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:40 Kaynak: İHA
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