ABD'deki Müslüman cinayetlerinde zanlıya oğlu da yardım etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki Müslüman cinayetlerinde zanlıya oğlu da yardım etmiş

16.08.2022 01:24
ABD'deki Müslüman cinayetlerinde zanlıya oğlu da yardım etmiş

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerinin "baş şüphelisi" olarak yakalanan Muhammad Syed'in oğlunun da olayla bağlantısı olduğu iddia edildi.

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerinin "baş şüphelisi" olarak yakalanan Muhammad Syed'in oğlunun da olayla bağlantısı olduğu iddia edildi.

Silah satın alırken yanlış bilgiler verdiği ortaya çıktıktan sonran gözaltına alınan 21 yaşındaki Shaheen Syed'in bugün çıkarıldığı mahkemede tutukluluğunun devamına karar verildi.

Federal savcılar, oğul Syed'in cep telefonu kayıtlarının, babasına, 5 Ağustos'ta öldürülen Pakistanlı 25 yaşındaki Naeem Hussain'in izini sürmesine yardım etmiş olabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

Savcılar iddianamede, Syed'in telefon kayıtlarına göre cinayet günü aynı bölgede bulunduğu ve babası ile kısa ve sürekli görüşmeler yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Shaheen Syed'in avukatı ise mahkeme dosyalarında yer alan müvekkili aleyhindeki iddiaların "zayıf ve spekülatif" olduğunu öne sürdü.

Albuquerque'da Müslüman cinayetleri

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, son 9 ayda 4 Müslüman'ın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.

62 yaşındaki Mohammad Ahmad, 7 Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.

41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.

Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş, 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain silahlı saldırıların son kurban olduğu açıklanmıştı.

Federal ve eyalet polisinin süren araştırmaları sonucu, Afgan kökenli 51 yaşındaki Muhammad Syed, son iki cinayetin "baş şüphelisi" olarak Texas'a giderken aracında gözaltına alınmıştı.

Syed'in aracında ve evinde yapılan aramalarda, ateşli silahlar ele geçirilmiş ve mermilerinin cinayet yerlerinde bulunan mermi kovanları ile eşleştiği açıklanmıştı.

Syed'in evinde ayrıca cinayet kurbanı iki kişiyi de belli ölçüde tanıdığını gösteren belgeler bulunduğu kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Müslüman cinayetlerinde zanlıya oğlu da yardım etmiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 01:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki Müslüman cinayetlerinde zanlıya oğlu da yardım etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement