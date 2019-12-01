Son Dakika Haberleri: ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı
Son Dakika Güncel ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı - Son Dakika

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı

6 saat önce

ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı, System.String[]

ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, saldırı, Louisiana eyaleti New Orleans kentinin en yoğun bölgelerinden biri olan French Quarter'da meydana geldi.

Yerel yetkililer olayda 11 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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