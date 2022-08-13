ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika
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ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir

13.08.2022 10:43

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi.

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi.

New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı.

Wylie, "Haberler iyi değil." diyerek yaptığı açıklamada, Salman Rüşdi'nin durumu hakkında "Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Rüşdi'nin halen tedavi altında olduğu UPMC Hamot Surgery Center'da bulunan AA görsel ekibi, Amerikan polisinin halihazırda hastanenin önünden ayrılmadığını ve geniş güvenlik önlemleri aldığını kaydetti.

Saldırı

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

YORUMLAR
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Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika
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