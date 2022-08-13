ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika
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ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir

13.08.2022 23:11

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi.

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi. Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Chautauqua Enstitüsü, AA tarafından görüntülendi.

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İngiliz yazar Rüşdi bıçaklı saldırının ardından solunum cihazına bağlandı İngiliz yazar Rüşdi bıçaklı saldırının ardından solunum cihazına bağlandı İngiliz yazar Rüşdi bıçaklı saldırının ardından solunum cihazına bağlandı İngiliz yazar Rüşdi bıçaklı saldırının ardından solunum cihazına bağlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir - Son Dakika
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