Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar - Son Dakika
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Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar

09.08.2022 13:09
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar

ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

ABD'nin New York kentindeki bir kuyumcu, soyguncuların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi. - NEW YORK

YORUMLAR
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ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı New York'ta tespit edilmemiş 'binlerce çocuk felci vakası olabilir' New York'ta tespit edilmemiş 'binlerce çocuk felci vakası olabilir'
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar - Son Dakika
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