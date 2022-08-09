ABD'nin New York kentindeki bir kuyumcu, soyguncuların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar - Son Dakika

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