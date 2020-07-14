ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı

görüntülediği kırmızı boyalar belediye ekiplerince kısa süre sonra temizlenirken kırmızı boyayla saldırı bölgedeki insanların tepkisine neden oldu. 56'ncı ile 57'nci Caddeler arasındaki yazıyı, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi geçtiğimiz Perşembe günü beş saat boyunca boyanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da burayı 'nefret sembolü' olarak nitelendirmişti.

- York