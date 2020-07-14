ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı
görüntülediği kırmızı boyalar belediye ekiplerince kısa süre sonra temizlenirken kırmızı boyayla saldırı bölgedeki insanların tepkisine neden oldu.
görüntülediği kırmızı boyalar belediye ekiplerince kısa süre sonra temizlenirken kırmızı boyayla saldırı bölgedeki insanların tepkisine neden oldu. 56'ncı ile 57'nci Caddeler arasındaki yazıyı, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi geçtiğimiz Perşembe günü beş saat boyunca boyanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da burayı 'nefret sembolü' olarak nitelendirmişti.
- York
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:06 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı - Son Dakika Dünya
Son Dakika 16:07 Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı