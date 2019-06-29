ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu
27 dakika önce
ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey
'in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08: 35'de acil durum ilan edildi.
- Deniz
3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti
Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti
Trump, ABD'li teknoloji şirketlerinin Huawei'ye ürün satmasına izin verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması