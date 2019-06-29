Son Dakika Haberleri: ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu
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ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu

27 dakika önce

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durdu, System.String[]
ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey'in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08: 35'de acil durum ilan edildi.


- Deniz
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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