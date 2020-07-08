ABD'nin nükleer müzakerecisinden "Kuzey Kore'yle müzakereye hazırız" mesajı - Son Dakika

ABD'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, ülkesinin Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore'yi ziyaret eden Biegun, başkent Seul'de mevkidaşı Lee Do-hoon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Kim'in bu konularda benimle muhatap olacak yetkili birini ataması halinde biz müzakereye hazırız." ifadesini kullandı.

Beigun görüşmelerinin hedefinin kalıcı barışı sağlamak üzere Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'den ret yanıtı

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelere devam etmeyeceği belirtildi.

Washington yönetiminin güvenilir bir ara bulucu olma işlevini yitirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir kez daha açıkça söylüyoruz, ABD ile yüz yüze oturmaya niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha tarafından da kabul edilen Beigun, yarın Japonya'ya geçecek.

Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyi planlamıyor

Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Sun Hui, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını belirtmiş ve "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullanmıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.