ABD'nin Ohio eyaletinde, 24 saat eğitim ile öğretmenlere silah taşıma yetkisi verildi - Son Dakika
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ABD'nin Ohio eyaletinde, 24 saat eğitim ile öğretmenlere silah taşıma yetkisi verildi

15.06.2022 02:21
ABD'nin Ohio eyaletinde, 24 saat eğitim ile öğretmenlere silah taşıma yetkisi verildi

ABD'nin Ohio eyaletinde, öğretmenlere 24 saat gibi kısa bir eğitimden sonra okullarda silah taşımaları izni veren kanun hayata geçirildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde, öğretmenlere 24 saat gibi kısa bir eğitimden sonra okullarda silah taşımaları izni veren kanun hayata geçirildi.

Ohio eyalet meclisinde kabul edilen tasarı, Vali Mike DeWine tarafından imzalanarak yasalaştı.

DeWine, yerel radyo WFMJ'ye yaptığı açıklamada, okullara yönelik artan silahlı saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Okulda bir polis memuru bulundurmak en iyisi ama her okulun buna imkanı olmayabilir." dedi.

Ohio Öğretmenler Federasyonu ile Ohio Eğitim Derneği ise yaptıkları ortak açıklamada, yürürlüğe giren yasa ile yeterince eğitim olmadan okullara silah sokulacağı ve öğrencilerin daha az güvende olacağı belirtilerek, yasa için "Tehlikeli ve sorumsuzca" nitelemesi yapıldı.

"Meclis tasarısı 99" olarak bilinen yeni yasa, ilk, orta ve lise okullarındaki öğretmenlere 24 saati geçmeyen bir eğitimden sonra yanlarında silah taşıma izni veriyor.

ABD'de 28 eyalette, okul yönetiminin bilgisi ve onayı halinde, gizli şekilde taşıma ruhsatı bulunan öğretmenlerin silahlarını okula getirmesine izin veriliyor.

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Kaynak: AA

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