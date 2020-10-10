ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti

10.10.2020 00:55
ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti, System.String[]

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bine yakın seçmene yanlış oy pusulası gönderildiği belirtildi.

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bine yakın seçmene yanlış oy pusulası gönderildiği belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, bazı oy pusulalarında yanlış kongre adaylarının yer aldığı, bazılarının da yanlış bölgelere postalandığı kaydedildi.

Seçim ofisi yetkilileri, oy pusulalarını zarflara koyan sistemin ayarlarında birinin yaptığı değişiklik sonucu Franklin bölgesinde söz konusu sorunu yaşadıklarını kaydederek, 72 saat içinde düzeltme yapılarak yeni oy pusulalarını göndereceklerini açıkladı.

Posta yoluyla oylama için bölgedeki seçmene yaklaşık 240 bin oy pusulası gönderildiği bildirildi.

Franklin bölgesinde 880 bin, Ohio genelinde ise 8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

-Trump'tan "Hileli Bir Seçim" yorumu

Posta yoluyla oylamalarda sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla daha önce defalarca karşı olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki yanlışlık için Twitter hesabından, "Son Dakika Haberi: 50 bin Ohio seçmeni yanlış oy pusulası alıyor. Kontrol dışı. Hileli bir seçim." şeklinde paylaşımda bulundu.

Ohio seçim ofisi de Trump'a yanıt olarak, Twitter'dan, "Sayın Başkan, bu ciddi sorunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Seçim ofisimiz partiler üstüdür ve seçimlerimiz adildir. Her oy sayılacaktır." cevabını verdi.

Erken oylama bilgilerini derleyen "ABD Seçimler Projesi" adlı siteye göre, ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri için şu ana kadar posta veya elden zarf bırakma yoluyla 6 milyona yakın oy kullanıldığı kaydedildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ohio eyaletinde 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti - Son Dakika

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