ABD'nin Ohio eyaletinde çıkan yangında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Akron kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yerel medyanın Akron İtfaiye Teşkilatı'na dayandırdığı haberlerine göre, yerel saatle 01.00 civarında bir evde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, olay yerine gittiğinde mahalle sakinleri, yangın çıkan evdekileri tahliye etmeye çalışıyordu.

Yangında evdeki 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ohio'nun Summit bölgesinde görevli doktorlar ise hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Yangınla ilgili soruşturma açıldı.