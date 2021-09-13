ABD'nin Ohio eyaletindeki yangında 3'ü çocuk 5 kişi öldü - Son Dakika

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yangında, 5, 11 ve 16 yaşlarında 3 çocuk ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu