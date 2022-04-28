ABD'nin Oklahoma eyaleti, kürtaj yasağı tasarısını kabul etti - Son Dakika
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ABD'nin Oklahoma eyaleti, kürtaj yasağı tasarısını kabul etti

28.04.2022 20:54
ABD'nin Oklahoma eyaleti, kürtaj yasağı tasarısını kabul etti

NEW ABD'nin Oklahoma eyaleti meclisi, ülke genelinde kürtaj yasağı olarak bilinen ve daha önce Texas'ta tartışmalara neden olan benzer bir yasa tasarısını onayladı.

NEW ABD'nin Oklahoma eyaleti meclisi, ülke genelinde kürtaj yasağı olarak bilinen ve daha önce Texas'ta tartışmalara neden olan benzer bir yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet meclisinde, "Oklahoma Kalp Atışı Yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısı 68'e karşı 12 oyla kabul edildi.

Tasarının, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Kevin Stitt'in önüne gideceği ve birkaç gün içinde imzalanarak yasalaşmasının beklendiği kaydedildi.

Mecliste kabul edilen Oklahoma Kalp Atışı Yasası, uzmanların yaklaşık altı haftalık hamilelikte ortaya çıktığını söylediği fetüste kardiyak aktivite tespit edildikten sonra kürtajı yasaklıyor.

Tasarı, vatandaşların kürtaj sağlayıcılarına veya bir kadının kürtaj yapmasına yardımcı olan herkese 10 bin dolara kadar dava açmasına izin veriyor.

Texas'ta geçen yıl onaylanan benzer bir yasa tasarısı, ülke genelinde "kültürel savaş" şeklinde nitelendirilerek siyasi parti taraftarları arasında büyük tartışmalara neden olmuştu.

Texas'ta çıkarılan söz konusu yasayla eyalette gerçekleştirilen kürtaj sayısında yüzde 50 civarında bir azalma görülmüş, kürtaj yaptırmak isteyen bir çok kadın Oklahoma ve diğer çevre eyaletlere yönelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, "aşırı" olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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