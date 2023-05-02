Amerika'da 2 genç kaybolmuştu, yetkililer yaptıkları aramalarda 7 ceset buldu! - Son Dakika
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Amerika'da 2 genç kaybolmuştu, yetkililer yaptıkları aramalarda 7 ceset buldu!

02.05.2023 14:02
Amerika'da 2 genç kaybolmuştu, yetkililer yaptıkları aramalarda 7 ceset buldu!

Amerika'nın Oklahoma eyaletinde güvenlik güçleri, 2 kayıp genci aradıkları ev ve arazisinde 7 kişinin cesediyle karşılaştı.

Okmulgee Kasabası Polis Şefi Eddy Rice, yaptığı açıklamada, kayıp 2 genci bulmak için bir ev ve arazisinde arama yaptıklarını belirtti. Arama sırasında 7 cesede ulaştıklarını aktaran Rice, 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Brittany Brewer'in cansız bedenlerinin de cesetler arasında olduğunu düşündüklerini söyledi.

"KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARIMIZI SONLANDIRDIK"

"Aradığımız kişileri bulduğumuza inanıyoruz." diyen Rice, hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Kesin kimlik tespitinin tıbbi raporların ardından açıklanacağını kaydeden Rice, "Kayıpları arama çalışmalarımızı sonlandırdık. Topluma yönelik herhangi bir tehdit durumunun olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 ceset buldu

CİNSEL İSTİSMARDAN HÜKÜM GİYEN İSİM DE ARALARINDA

Rice, cesetleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı ancak bunlar arasında cinsel istismarcılıktan hüküm giyen ve arama yapılan evde yaşayan Jesse McFadden'in de bulunduğunu dile getirdi. Yetkililer, haklarında kayıp ilanı verilen Webster ve Brewer'in en son McFadden ile birlikte yolculuk yaparken görüldüklerinin rapor edildiğini aktardı. Mahkeme kaynaklarına göre, 2003 yılında tecavüz ve reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki suçlamalarıyla tutuklanan McFadden, Ekim 2020'de serbest bırakılmıştı.

"KIZIMIN CANSIZ BEDENİ DE CESETLER ARASINDA"

Öte yandan, yerel bir televizyon kanalına konuşan Brittany Brewer'in babası, kızının cansız bedeninin de bulunan cesetler arasında olduğunu doğruladı. Kızının hafta sonu McFadden ailesiyle birlikte zaman geçirdiğini söyleyen baba, pazar günü eve dönmesi gereken Britanny'nin o günden beri kayıp olduğunu belirti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Güncel, Son Dakika

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