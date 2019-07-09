Son Dakika Haberleri: ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri İncil yayıncılarını vurabilir
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ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri İncil yayıncılarını vurabilir

20 dakika önce

Amerikalı dini eser yayıncıları Başkan Donald Trump'ın Çin'e uygulamayı önerdiği yeni tarifeler yüzünden İncil sıkıntısı yaşanabileceğini açıkladı

ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri İncil yayıncılarını vurabilir, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, İncil, Dünya
Amerikalı dini eser yayıncıları, Başkan Donald Trump'ın Çin'e uygulamayı önerdiği yeni gümrük tarifeleri yüzünden İncil sıkıntısı yaşanabileceğini açıkladı.

Her yıl milyonlarca, bazı tahminlere göre 150 milyonun da üzerinde İncil Çin'de basılıyor. Tasarıyı eleştirenler yeni tarifelerin İnciller'in maliyetini yükselteceğini ve Hristiyan organizasyonların misyonerlik faaliyetlerine zarar vereceğini savunuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 
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