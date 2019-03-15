ABD'nin Ölüm Listesinde Bulunan Deaş Terör Örgütünün Sözde Üst Düzey Yöneticisi Avustralya Uyruklu...
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IHAAW160111-ASA/15-03-2019- ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW160111-ASA/15-03-2019
- ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15.03.2019 16: 01: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
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