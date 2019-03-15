Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ölüm Listesinde Bulunan Deaş Terör Örgütünün Sözde Üst Düzey Yöneticisi Avustralya Uyruklu...

ABD'nin Ölüm Listesinde Bulunan Deaş Terör Örgütünün Sözde Üst Düzey Yöneticisi Avustralya Uyruklu...

2 saat önce

IHAAW160111-ASA/15-03-2019- ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Ölüm Listesinde Bulunan Deaş Terör Örgütünün Sözde Üst Düzey Yöneticisi Avustralya Uyruklu..., System.String[]
IHAAW160111-ASA/15-03-2019

- ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15.03.2019 16: 01: 11 TSI
NNNN - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

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